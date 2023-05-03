Пьяный житель Владивостока устроил ночное массовое ДТП

Виновник аварии. Фото: Svodka25.

Серьезная авария случилась во Владивостоке минувшим вечером вторника, 2 мая. Пьяный водитель «Лэнд Ровера» раскурочил четыре автомобиля. Об этом сообщает аварийный комиссар «Автогарант». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе улицы Сочинская. Водитель авто марки Land Rover в какой-то момент не справился с управлением транспорта и врезался в Mazda Demio. После этого движение машины не прекратилось: джип выехал на «встречку», где столкнулся с MMC Pajero, Toyota Corolla Axio и Toyota Aqua.

Пострадавшие авто. Фото: Svodka25.

По предварительным данным, из людей никто не пострадал – и даже виновник аварии цел. Однако прибывшие на место массовой аварии сотрудники ДПС заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь разбираться в случившемся предстоит полиции. Есть ли у виновника страховой полис – пока неизвестно. Редакция продолжит следить за развитием ситуации.

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