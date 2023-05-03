Воду отключат из-за планового и аварийного ремонтов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Массовые отключения воды пройдут во Владивостоке. Об этом сообщает портал «Примводоканал». Подробности и адреса – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения стартуют с 9 часов утра среды, 3 мая. До 18 часов вечера из-за плановых ремонтных работ воды не будет в домах по следующим адресам:

Посьетская 23, 23а, 21, 21а, 21 стр2, 21 стр3, 19, 20, 16, 15, 13, 11, 9.

С 9 до 13 из-за аварийного ремонта водоснабжение отключат в домах по улице:

Суханова 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 8д, 8.

С 9 до 19 часов тоже из-за аварийного ремонта воды не будет в домах по улицам:

Бурачка 8, 10; Олега Кошевого 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33; Терешковой 17, 18, 20, 22, 24, 26.

Как ранее сообщала «Комсомолка», с 15 мая во Владивостоке стартует первый этап гидравлических испытаний. В это время пройдут массовые отключения горячего водоснабжения. Адреса, где временно перекроют воду, можно узнать здесь.

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