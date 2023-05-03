Следком проводит проверку по факту обрушения потолка в квартире дома во Владивостоке

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственное управление следственного комитета России по Приморскому краю организовало проверку по факту обрушения потолка в квартире жилого дома во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проверка инициирована по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, что ЧП случилось с 30 апреля на 1 мая. На хозяина квартиры свалились люстра и часть потолка. Мужчина чудом успел отскочить и не пострадал. Все это произошло в доме по улице Героев Хасана, 19. Здание возведено еще в 1951 году, но дом не считается аварийным.

Теперь разбираться в обстоятельствах случившегося предстоит компетентным органам. Дом обслуживает управляющая организация. В администрации Владивостока уже сообщили, что запланирован ремонт здания. Сроки, к сожалению, не уточнили. Тем временем, местные жильцы говорят, что уже не раз обращались с просьбой расселить их из дома, но, как говорится, а воз и ныне там.

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