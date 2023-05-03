«Восточный Порт» и волонтеры подготовили к празднику Парк Победы во Врангеле

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

В микрорайоне Врангель НГО – в разгаре весенний этап «Экомарафона». Накануне 9 Мая волонтёры Фонда «Восточный Порт» и местные жители провели субботник в Парке Победы, на территории которого ежегодно проходят мероприятия всенародно любимого праздника.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Добровольцы «Восточного» привели в порядок мемориальные плиты и очистили от мусора аллею Парка. А юные ученики столярной мастерской при храме Живоначальной Троицы помогли починить нуждавшиеся в ремонте скамейки. Итогом субботника стал красивый чистый парк, готовый к встрече Дня Великой Победы.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Девятый сезон проекта АО «Восточный Порт» стартовал в марте экологическими занятия для школьников. В апреле прошла серия субботников во Врангеле, в том числе, и на морском побережье.

«Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта» и жителей Врангеля, направленная на воспитание среди молодёжи бережного отношения к природе.

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