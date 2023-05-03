Во Владивостоке 15-летний подросток избил 12-летнюю подругу и угрожал ей ножом из-за отношений

Женщина просила оставить ее дочь в покое. Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке 15-летний подросток шантажировал маму своей 12-летней подруги. Женщина была против их общения, так как школьник посягнул на половую неприкосновенность ее дочери. Но на запреты свиданий Руслан (имена детей здесь и далее изменены) отреагировал остро, прибегал к шантажу и манипуляциям. Когда же Света сама захотела с ним расстаться, он позвал ее на свидание, где, по предварительным данным, достал нож и избил. Мать пострадавшей написала заявление в полицию, эту информацию «Комсомольской правде – Владивосток» подтвердили в пресс-службе городского МВД.

Пара познакомилась четыре месяца назад. Скорее всего, Руслан был первой любовью девочки, поэтому она ему быстро доверилась. О союзе узнала мама, попросила подростка оставить ее ребенка в покое. В ответ юноша прибегнул к шантажу, в который он втянул Свету: вместе они заявили, что навредят себе. Поэтому женщина не писала заявление в полицию сразу – только после избиения дочери. Пока неизвестно, пыталась ли мама выйти на связь с родителями манипулятора. Полиция готовит комментарий по поводу случившегося. Руслану грозит уголовное дело.

Напомним, это далеко не первый резонансный случай с жестокостью подростков во Владивостоке. На 15-летнюю ученицу 58 школы завели «уголовку»: она, как предварительно выяснилось, избила 13-летнюю девочку. Видео разлетелось по соцсетям – дошло до федеральных каналов и главы СК Александра Бастрыкина. На кадрах: оскорбления, удары исподтишка – в общем, смотреть больно. Зачинщица под подбадривающие крики зрителей пинала по лицу свою знакомую, таскала ее за волосы. В итоге пострадавшая лежит в больнице с переломом позвоночника.

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