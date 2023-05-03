Ушел из дома и не вернулся: пожилой мужчина пропал в Приморье

Важна любая информация о пропавшем мужчине.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пожилой приморец пропал в Дальнереченске. Об этом сообщили волонтеры сообщества «Примпоиск». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
64-летний Александр Куцак ушел из дома по улице Владивостокская,1, еще 28 апреля примерно в 18 часов. До настоящего времени никто из родных и близких не знает ничего о его местонахождении.
На вид мужчине 65-70 лет, рост 170-175 сантиметров, седые волосы с короткой стрижкой. Был одет в черную куртку и серые джинсы, а также в серо-голубую рубашку.
Всех, кто может владеть хоть какой-либо информацией, просят обращаться либо по телефонам полиции, либо по телефонам волонтеров:
- 8 908 897 39 19
- 8 924 239 02 64
Ориентировка.
Фото: ПРОО «ПримПоиск»
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