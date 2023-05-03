Ушел из дома и не вернулся: пожилой мужчина пропал в Приморье

Важна любая информация о пропавшем мужчине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилой приморец пропал в Дальнереченске. Об этом сообщили волонтеры сообщества «Примпоиск». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

64-летний Александр Куцак ушел из дома по улице Владивостокская,1, еще 28 апреля примерно в 18 часов. До настоящего времени никто из родных и близких не знает ничего о его местонахождении.

На вид мужчине 65-70 лет, рост 170-175 сантиметров, седые волосы с короткой стрижкой. Был одет в черную куртку и серые джинсы, а также в серо-голубую рубашку.

Всех, кто может владеть хоть какой-либо информацией, просят обращаться либо по телефонам полиции, либо по телефонам волонтеров:

- 8 908 897 39 19

- 8 924 239 02 64

Ориентировка. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Черное золото

История одного из системообразующих предприятий Приморья (подробнее)

Как работает багажная лента

Каков он – приморский аэропорт? И что внутри? (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.