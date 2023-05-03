Названа дата, когда в домах Владивостока отключат отопление

Городские службы уже приступили к подготовке к следующему отопительному сезону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке приступили к отключения жилого фонда от отопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Специалисты отметили, что на это может уйти несколько дней. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 3 мая дома в дальневосточной столице начнут постепенно отключать от тепла. Вместе с этим городские службы уже приступили к подготовке к следующему отопительному сезону: согласовываются графики проведения гидравлических испытаний, о начале которых мы уже сообщали ранее, а также замены оборудования.

Там, где того будет требовать ситуация, рабочие приведут в порядок систему теплоснабжения и оборудования котельных.

Напомним, ранее «КП-Владивосток» сообщала, что с 15 мая в городе начнутся гидравлические испытания. Это значит, что начиная с этого дня в разных районах Владивостока поочередно будет отключена горячая вода.

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