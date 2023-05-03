Глава Приморья обсудил важные вопросы с новым командующим ТОФ

По словам губернатора, ТОФ играет огромную роль для Приморья. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился и обсудил важные вопросы с новым командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Виктором Лиина. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как отметил губернатор, ТОФ имеет важное значение для Приморья и России. Флот, по словам Олега Кожемяко, на протяжении шести лет занимал первые места по подготовке среди соединений ВМФ России.

– Тихоокеанский флот является форпостом страны: это ударные, подводные, надводные силы, мощная береговая структура. Бойцы батальона «Тигр» отважно сражаются бок о бок с ребятами из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, выполняют общие задачи командира. Приморцы гордятся нашими военными, поддерживают их оборудованием, снаряжением, спецсредствами. Мы также помогаем со своей стороны.

Виктор Лиина поделился, что перед прибытием в Приморье он встретился с морпехами в зоне СВО, познакомился с коллективом.

Напомним, что бывший командующий ТОФ, адмирал Сергей Авакянц, покинул свой пост в апреле этого года. Он возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

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