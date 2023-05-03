Депутату Самсонову во Владивостоке отменили домашний арест и вновь взяли под стражу

Артем Самсонов снова под стражей. Фото: Александр ХИТРОВ

Коммуниста Артема Самсонова перевели из-под домашнего ареста под стражу, такое решение вынес Девятый кассационный суд, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на городское отделение КПРФ.

Исходя из картотеки суда, дело по соответствующей статье поступило 4 апреля. Решение вынес судья Девятого кассационного суда Евгений Гаврилов в среду, 3 мая.

Ранее Приморский краевой суд из-за процессуальных нарушений отменил Самсонову приговор в 13 лет колонии за демонстрацию подростку фаллоимитатора. Это произошло 27 февраля 2023 года и стало неожиданностью для широкой общественности. «КП» рассказывала хронологию уголовного дела и версию защиты в отдельном материале.

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