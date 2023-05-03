Синоптики рассказали, какой день на этой неделе во Владивостоке будет самым теплым

Столбики термометров поднимутся до 20 градусов со знаком плюс.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова рассказала, какой будет погода в последние два рабочих дня этой недели. Подробнее в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
В четверг, 4 мая, на большей территории Приморья без осадков, небольшой дождь пройдет лишь на севере. День станет прохладнее, чем накануне. Минимальные температуры ночью будут положительными.
В пятницу, 5 мая, погода будет не однозначной: на акваторию Японского моря выйдет циклон, который может оказать влияние на погоду Приморского края. От того, на каком расстоянии он пройдет от нашего побережья, будет зависеть интенсивность и площадь распространения осадков.
Во Владивостоке четверг станет самым теплым днем: столбики термометров поднимутся до 20 градусов со знаком плюс.
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