В Приморье мужчина поджег мать, пытаясь поставить ей банки

В попытке поставить банки мужчина поджег женщину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казусная история произошла в Надеждинском районе. В попытке поставить банки матери мужчина случайно поджег пенсионерку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Все произошло весной прошлого года. В качестве народного метода мужчина выбрал вакуум-терапию, а для нагрева банок использовал бензин. Ни образования, ни соответствующих навыков у горе-лекаря не было. Воспламенение произошло прямо на спине 68-летней женщины, в итоге ей диагностировали 35% поражения тела из-за ожогов.

– Уголовное дело направлено мировому судье Надеждинского судебного района для рассмотрения по существу, – уточнили в надзорном ведомстве.

В качестве наказания по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности сыну грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или обязательные работы, в худшем случае – арест на срок до шести месяцев.

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