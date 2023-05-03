Сделал себе отсрочку: новый поворот в деле приморского «красного губернатора»

Печально известный самый старый долгострой во Владивостоке. Фото: Правительство Приморского края

Бывший кандидат на пост губернатора Приморья, депутат ЗСПК Андрей Ищенко, также известный как «красный губернатор», отказался от услуг адвокатов. Из-за решения заседание в его отношении перенесли, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Судебный департамент Приморья.

Как стало известно, подсудимому предоставлено время, чтобы заключить соглашение с другим правозащитником. Суд должен был состояться 2 мая, однако теперь заседание отложено до 15-го. Причины отказа не уточняются – возможно, Ищенко не поладил с линией защиты, а может, намеренно решил отложить судебный процесс.

Напомним, политик и бизнесмен обвиняется в присвоении денег дольщиков по делу о мошенничестве. С декабря 2016 года по июнь 2021 экс-кандидат заключил с жителями Владивостока договоры участия в долевом строительстве в печально известном ЖК «Сафонов». Сроки сдачи неоднократно переносились, а деньги на счета подсудимого и аффилированных структур, считает следствие, «капали». В итоге 179 потерпевшим причинен ущерб в более чем 380 миллионов рублей.

Дольщики уверены, что их просто обманули, а компания «Аврора Строй» имела достаточно денег для исполнения обязательств. В то же время достраивать проблемный объект взялись власти Приморья. Уже предусмотрены компенсации дольщикам, но не всем.

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