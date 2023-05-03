Во Владивостоке изнутри загорелся сухогруз «Ерофей Хабаров»

Сообщение поступило в 15:10. Иллюстрация из архива.

Приморская транспортная прокуратура проверяет ЧП, произошедшее на сухогрузе «Ерофей Хабаров», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на надзорное ведомство.

Все произошло в среду, 3 мая. Загорелось внутреннее помещения судна, как предварительно выяснили специалисты. Сообщение на пульт МЧС поступило в 15:10, сухогруз стоял у причала судоремонтного завода на улице Приморская. Пожар удалось ликвидировать на площади около 20 квадратных метров, ведется разборка и проливка конструкций. В тушении задействовали 9 единиц техники и 35 специалистов МЧС.

В машинном отделении загорелась кладовая. Около 10 человек экипажа эвакуировались самостоятельно. Как уточнили в транспортной прокуратуре, пожар начался во время корпусных работ. Судовладелец – ООО «АмурИнвест», фирма, специализирующаяся на строительстве. Согласно данным портала MarineTraffic, сухогруз прибыл из Южно-Курильска, что перевозил – неизвестно.

«Ерофей Хабаров» был спущен на воду в 1988 году, рейсы ведет под российским флагом, назван в честь русского землепроходца из Великого Устюга.

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