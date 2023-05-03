Владивосток признан одним из самых солнечных и популярных городов для отдыха

Сервис не учитывал температуру в городах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейтинг самых солнечных городов и популярных городов для отдыха в России весной составил сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ. Согласно их топу, Владивосток занял почетное 5 место. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Составили рейтинг в честь Международного дня Солнца. Больше всего солнечных часов в году оказалось в Сочи. Краснодар разместился на втором месте, а третьим стал Севастополь. Владивосток занял 5 строчку рейтинга. При этом сервис не учитывал температуру в этих городах.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что синоптики рассказали, какой день на этой неделе во Владивостоке будет самым теплым. Им окажется четверг, в этот день столбики термометров поднимутся до 20 градусов со знаком плюс

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