Приморские онкобольные остались без лекарств из-за недобросовестного поставщика

В УФАС обратился краевой онкологический диспансер. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пресс-службе УФАС Приморского края рассказали о том, что поставщик сорвал контракт на поставку МНН Блеомицина, противоопухолевого антибиотика, который должен был пойти на лечение приморских онкобольных. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В УФАС обратился краевой онкологический диспансер. Там попросили включить ООО «Импекс Интернешнл» в реестр недобросовестных поставщиков. С ним был заключен контракт на поставку препарата МНН Блеомицин. Но поставщик не выполнил свои обязательства, поэтому заказчик в лице диспансера принял решение об одностороннем отказе и обратился в УФАС.

Поставка лекарства была нужна для качественного лечения онкобольных, но теперь у диспансера появились сложности с лекарствами. Поставщик уже включен в реестр, как недобросовестный, на 2 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что жители Владивостока могут проверить свое здоровье и предотвратить появление рака.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.