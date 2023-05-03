Во Владивостоке обсуждают, что не так с движением на улице Светланской

Вечером 1 мая прямо в центре Владивостока произошла смертельная авария. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 1 мая прямо в центре Владивостока произошла смертельная авария. Водитель сбил молодую девушку. Это смерть – не единственная, которая произошла на улице Светланская за последние годы. «ФедералПресс» разобрался, что должно измениться в организации движения, чтобы оградить пешеходов от ошибок водителей.

Депутат и урбанист Антон Савенко в своем telegram-канале написал, что шестиполосные магистрали, коей и является улица Светланская, – это хорошие условия для водителей, которые пьют за рулем и гоняют по городу. Изменения следует начать со снижения нештрафуемого порога скорости.

Еще несколько предложений урбаниста, которые замедлят движение на Светланской улице: островки безопасности, петли на дороге, когда поочередно ставят парковки или клумбы.

Сейчас же участок улицы Светланской от Лазо до Новоивановской улицы выглядит опасным. Это оживленная трасса внутри исторического и туристического центра: по три полосы в каждую сторону с разрешенной, по сути, скоростью движения до 79 километров в час. При этом мало светофоров и пешеходных переходов, которые бы тормозили движение.

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