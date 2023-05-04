Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно во Владивостоке 4 мая погода была теплой. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В четверг, 4 мая, Приморье окажется во власти фронтальных разделов, которые и определят погоду на ближайшие сутки. Синоптики обещают северу края местами дождь. Ветер сегодня возьмет направление с юго-запада, умеренный, на востоке днем до сильного. Воздух в крае прогреется до 28 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Утром слабый ветер, в течение дня – умеренный юго-западный и южный. Во Владивостоке сегодня тепло: от 19 до 21 градуса со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске погода сегодня радует: воздух прогреется аж до 26 градусов тепла. Тем временем в городе без дождей, но после обеда ожидается сильный ветер.

В Находке также без осадков, умеренный южный и юго-западный, температура воздуха +21…+23°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно во Владивостоке 4 мая погода была теплой. Максимальная температура воздуха в +19,9°С отмечалась в 1991 году. Минимальная температура воздуха в 1945 году составила -0,8°С.

Ранее мы уже сообщали, что четверг станет во Владивостоке самым теплым днем этой недели. В пятницу, 5 мая, погода будет неоднозначной.

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