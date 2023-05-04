В Арсеньеве потушили пожар в районе завода по обработке дерева

Мощный огонь бушевал всю ночь. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Возгорание отходов лесопроизводства и сухой растительности ликвидировали пожарные в Арсеньеве. Открытое горение специалисты потушили только к 7:11 четверга, 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, пожар разгорелся вечером среды, 3 мая. Примерно к 18 часам местные жители заметили небольшой дым со стороны ТЭЦ. Оказалось, что горели поля, но чуть позже обстановка только лишь ухудшилась. Тогда арсеньевцы с ужасом подумали, что огонь перекинулся на лесопилку. Как выяснилось потом, загорелись отходы обработки пиломатериалов. Информацию об этом подтвердили и в МЧС.

К двум часам ночи пожар удалось локализовать. К этому моменту пламя успело уничтожить 2 000 квадратных метров. К семи утра открытое горение ликвидирован. Площадь возгорания все также 2 000 квадратных метров. Сейчас пожарные проводят проливку тлеющих остатков.

О причинах возгорания пока ничего неизвестно, чуть позже в этом будут разбираться компетентные органы.

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