Во Владивостоке из-за массового ДТП в тоннеле после Золотого моста парализовано движение

Образовалась многокилометровая пробка. Фото: Екатерина ШУЛЬГИНА

Массовая авария из трех авто во Владивостоке серьезно осложнила утренний трафик на дороге. В тоннеле после Золотого моста в сторону Некрасовской столкнулись три машины. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что авария случилась ранним утром. В тоннеле столкнулись три автомобиля, получился так называемый среди автомобилистов «паровозик». Из людей, по предварительной информации, никто не пострадал. Машины тоже получили минимальные повреждения, однако последствия аварии все же оказались более чем серьезными.

Причина масштабного затора – ДТП из трех авто. Фото: dpscontrol_125rus

Из-за того, что одна полоса оказалась заблокирована для движения, образовалась многокилометровая пробка, которая тянется от улицы Калинина в сторону Некрасовской. Движение осуществляется очень медленно.

– Мост колом! – пишут разъяренные водители.

Что таится внутри терминала аэропорта

«Комсомолка» посетила самые укромные уголки приморской воздушной гавани (подробнее)

Народный напиток

«КП» выяснила, из чего делают приморский продукт, который продают даже в Мексике (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.