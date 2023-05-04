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НовостиВладивосток3 мая 2023 23:57

«Деньги дай, я пошел»: дерзкое нападение на пит-стоп во Владивостоке попало на камеру

Во Владивостоке задержали мужчину, который наглым образом напал на точку быстрого питания
София МИХАЙЛОВА
Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения.

Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения.

Фото: dpscontrol_125rus

Полиция Владивостока задержала подозреваемого в разбойном нападении. Речь о налете на один из пит-стопов. Все происходящее зафиксировала камера, установленная внутри павильона. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранним утром среды, 3 мая, в пит-стоп, расположенный на улице Русская, буквально ворвался неизвестный мужчина. Он, угрожая сотруднице точке быстрого питания ножом, выпрашивал деньги. Ничего другого злоумышленника не интересовало, он громко скандировал «Давай деньги, и я пошел» все время, пока глазами искал кассовый аппарат. Женщина в это время указала на угол в павильоне и кричала, что все снимает камера. И действительно, момент разбойного нападения зафиксирован на видео.

Когда мужчина обнаружил кассу, он вырвал металлический шкафчик из-под микроволновой печи и молча ушел. С собой он умудрился прихватить не только выручку в размере 20 тысяч рублей, но и сотовый телефон работницы, которая всеми силами пыталась спасти имущество – и свое, и пит-стопа.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали предполагаемого преступника. Им оказался 37-летний ранее уже судимый житель Владивостока. Когда его задержали, разбойник во всем сознался и рассказал, что в момент налета был очень пьян.

Специалисты изъяли у него нож и отправили на экспертизу. Самого злоумышленника заключили под стражу. Следователи завели уголовное дело – разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение. Теперь мужчина может лишиться свободы на реальный срок.

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