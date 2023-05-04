«Деньги дай, я пошел»: дерзкое нападение на пит-стоп во Владивостоке попало на камеру

Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения. Фото: dpscontrol_125rus

Полиция Владивостока задержала подозреваемого в разбойном нападении. Речь о налете на один из пит-стопов. Все происходящее зафиксировала камера, установленная внутри павильона. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранним утром среды, 3 мая, в пит-стоп, расположенный на улице Русская, буквально ворвался неизвестный мужчина. Он, угрожая сотруднице точке быстрого питания ножом, выпрашивал деньги. Ничего другого злоумышленника не интересовало, он громко скандировал «Давай деньги, и я пошел» все время, пока глазами искал кассовый аппарат. Женщина в это время указала на угол в павильоне и кричала, что все снимает камера. И действительно, момент разбойного нападения зафиксирован на видео.

Когда мужчина обнаружил кассу, он вырвал металлический шкафчик из-под микроволновой печи и молча ушел. С собой он умудрился прихватить не только выручку в размере 20 тысяч рублей, но и сотовый телефон работницы, которая всеми силами пыталась спасти имущество – и свое, и пит-стопа.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали предполагаемого преступника. Им оказался 37-летний ранее уже судимый житель Владивостока. Когда его задержали, разбойник во всем сознался и рассказал, что в момент налета был очень пьян.

Специалисты изъяли у него нож и отправили на экспертизу. Самого злоумышленника заключили под стражу. Следователи завели уголовное дело – разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение. Теперь мужчина может лишиться свободы на реальный срок.

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