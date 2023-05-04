Прокуратура Арсеньева проводит проверку по факту пожара вблизи лесопилки

Полностью ликвидировать открытое горение удалось только к 7 часам утра четверга, 4 мая. Фото: Прокуратура Приморского края

Проверку по факту возгорания на территории, прилегающей к лесоперерабатывающему комплексу в Арсеньеве, организовала городская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пожар начался примерно к 19 часам среды, 3 мая. Полностью ликвидировать открытое горение удалось только к 7 часам утра четверга, 4 мая. Огонь уничтожил две тысячи квадратных метров территории. На утро специалисты уже занимались проливкой тлеющих остатков.

Координирует деятельность правоохранительных органов прибывший на место происшествия прокурор Арсеньева Дмитрий Струков. После вмешательства ведомства на место прибыл дежурить экипаж скорой помощи.

– Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в деятельности предприятия, в том числе полноте мер, принимаемых к обеспечению пожарной безопасности, – уточнили в прокуратуре.

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