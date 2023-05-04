МегаФон назвал любимые места весеннего отдыха во Владивостоке

Бухта Стеклянная. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На минувших выходных рейтинг мест для отдыха в окрестностях Владивостока возглавил остров Русский. Здесь аналитики оператора отметили не только самый высокий мобильный трафик, но и максимальную интернет-активность среди гостей города.

В первые майские праздники Владивосток принимал гостей из разных регионов Дальнего Востока и Сибири. Как показывают обезличенные данные МегаФона, туристы охотно посещали остров Русский, чтобы полюбоваться цветением багульника, прогуляться по побережью, познакомиться с местными достопримечательностями.

На майских выходных топ-3 туристических локаций для весенних прогулок выглядит следующим образом. Около 60% «гостевого» трафика приходится на остров Русский, почти 20% данных туристы передавали с песчаного пляжа Шамора, третье место по мобильной активности занял Ботанический сад – на фото и видео дальневосточных первоцветов в среднем приходится 12% трафика пользователей, приехавших в Приморье.

На выходных прогулки по Русскому предпочли жители 17 российских регионов, кроме дальневосточных соседей на острове побывали абоненты из Хакасии, Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Кузбасса. Некоторые преодолели более шести тысяч километров, чтобы увидеть весеннюю красоту самого крупного острова архипелага Императрицы Евгении.

В разных городских локациях абоненты, пользовались онлайн-картами, выкладывали фото в социальные сети, активно делились впечатлениями в мессенджерах. Так лидерами передачи данных в районе форта Поспелова стали туристы из Сахалина и Абакана, сгенерировав 64% гостевого трафика, новосибирцы и амурчане больше других обменивались впечатлениями с Токаревского маяка – 62%, с весенней Шаморы больше всего данные передавали хабаровчане – 74%.

– Развитие телеком-инфраструктуры и увеличение скоростей 4G на популярных прогулочных маршрутах позволяет пользователям более комфортно проводить время на свежем воздухе. В прошлом году мы модернизировали и запустили новые базовые станции в популярных туристических локациях региона – в Витязе, на острове Русский, в бухте Бойсмана, Арт-парке “Штыковские пруды”. Постоянное обновление оборудования дает возможность обеспечить цифровые потребности не только абонентов Приморского края, но и гостей региона в весенне-летний период – пиковый по количеству туристов, – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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