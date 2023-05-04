Прокуратура Камчатки проверит избиение 14-летнего школьника в Елизово

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Камчатская прокуратура заинтересовалась избиением школьника группой подростков в Елизово, произошедшим в конце апреля, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на надзорное ведомство.

У мальчишки диагностированы телесные повреждения. Все обстоятельства еще уточняются, опрашиваются участники инцидента. Как «КП» писала ранее, мать утверждает, что виновники отрицают свою вину. При этом группа подростков назвала себя «лигой справедливости»: сам пострадавший заявит, что его избили из-за старого конфликта.

– Также будет дана оценка полноте и эффективности деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – уточнил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора края Александр Дмитров.

Подробная история произошедшего со слов матери опубликована в отдельном материале «КП». Ранее школьники повредили позвоночник 13-летней девушке во Владивостоке.

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