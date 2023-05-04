Сухой порт емкостью 2700 TEU появится в районе ТЭЦ-2 во Владивостоке

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Резидент Свободного порта Владивосток (преференциальный режим), компания «ВЭЛ», приступила к строительству одного из крупнейших в России логистических терминалов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики.

Сухой порт (комплекс, который оперирует несколькими видами транспорта), займет часть высвободившейся площади Владивостокской ТЭЦ-2 в районе улицы Фадеева. Часть угольного поля сократили благодаря частичному переводу на газ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. При этом терминал будет портовыми перегружателями, а также получит прямой выход к Транссибу, так как к ТЭЦ ведет железная дорога.

Инвестиции составят 2,5 миллиарда рублей. По предварительной информации, проект может дать более 200 рабочих мест. Основная специализация объекта – обработка контейнерных экспортных грузов из других регионов России с последующей выгрузкой в страны АТР. Заявленная мощность тоже удивляет – грузооборот составит до 130 000 TEU (единица измерения вместимости грузовых средств). Емкость – 2700 TEU.

Напомним, не так давно в региональном правительстве рассказали о строительстве аналогичного проекта в Артеме. По заверениям гендиректора компании-подрядчика, этот транспортно-логистический центр станет крупнейшим «сухим портом» в России. Ввод в эксплуатацию намечен к следующему ВЭФ-2024.

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