Мощная пробка сковала объездную трассу во Владивостоке

Затор на объездной. Фото: dps.control.

Еще один затор сковал важную трассу во Владивостоке. Речь идет про объездную трассу Седанка – Патрокл. Из-за ряда событий там затруднено движение. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации, самой главной причиной затора стал «паровозик» из четырех автомобилей. ДТП произошло в районе развязки на Дальхимпром. Авария случилась на полосе со стороны Патрокла в сторону Седанки.

От улицы Фадеева в сторону Второй речки на объездной также наблюдается затор. На участке дороги там работают специалисты, бонусом сразу после поворота на Снеговую Падь стоит на «аварийках» автомобиль марки «Лексус».

Водителей просят принять во внимание информацию и быть бдительными и аккуратными на дороге.

Напомним, что утром одну из главных артерий города тоже сковала пробка, и тоже из-за столкновения трех авто в тоннеле после Золотого моста.

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