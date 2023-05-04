«Восточный Порт» поздравил ветеранов и тружеников тыла Находки с Днем Победы

Фото: АО «Восточный Порт»

Накануне 9 Мая компания АО «Восточный Порт» адресно поздравила ветеранов и тружеников тыла с 78-летием Великой Победы.

Фото: АО «Восточный Порт»

Сотрудники предприятия передали цветы, подарки, приветственные адреса от коллектива Порта и альбомы с рисунками учеников Детской школы искусств п. Врангель участникам Второй мировой войны: Михаилу Котовцеву, Георгию Ткачу, Петру Коробкину, Павлу Омельченко и Николаю Ветренко. Поздравили «восточники» и тружеников тыла – работников «Восточного Порта», вышедших на пенсию, – Николая Карташова и Амину Русанову.

Традиция поздравлять ветеранов и тружеников тыла, работавших в «Восточном Порту», сложилась на предприятии много лет назад. Также ежегодно портовики тематически украшают Врангель ко Дню Победы и совместно с поселковым Домом культуры организуют праздничные мероприятия.

Фото: АО «Восточный Порт»

– От имени большого коллектива предприятия АО «Восточный Порт» хочу сказать слова благодарности всем, кто подарил нам мир и свободу. Проявленные вами доблесть, решимость, сила духа и воля к победе, служат нравственными ориентирами для молодых поколений, примером сплочённости нашего народа, любви к Отечеству и понимания ценности жизни, – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Низкий поклон вам! С Днем Победы!

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