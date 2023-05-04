Вместо реконструкции на площадке в Арсеньеве незаконно планировали организовать розничную торговлю

Площадку благоустроили в сентябре прошлого года. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье прокуратура хочет признать незаконным заключение концессионного соглашения между индивидуальным предпринимателем и сотрудниками местного самоуправления в городе Арсеньев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в сентябре 2022 года завершилось благоустройство видовой площадки имени Владимира Арсеньева и Дерсу Узала. В декабре того же года администрация заключила концессионное соглашение с предпринимателем, который должен был привести в порядок территорию.

Однако вместо работ по реконструкции в документы было указано, что предприниматель планирует установить на видовой площадке технику и мебель для розничной торговли и общественного питания. В соглашении также указано, что бизнесмен освобождается от концессионной платы, а мэрия должна выделить более 1,5 миллиона рублей на расходы по содержанию.

Кроме того, предпринимателю без прохождения конкурса передали в аренду более 3 гектаров земли.

Прокурор Приморья подал иск в Арбитражный суд, чтобы признать концессионное соглашение и договор аренды недействительными. Материалы проверки также направили в УФАС.

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