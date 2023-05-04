Ранее судимого убийцу охранника на Русском острове объявили в федеральный розыск

Иллюстрация из архива. Фото: Руслан НОВИКОВ

60-летнего ранее судимого мужчину, убившего охранника на острове Русский из огнестрела, объявили в федеральный розыск. Местоположение подозреваемого еще не установлено, сообщил «КП – Владивосток» источник в правоохранительных органах.

Как мы писали, разыскиваемый проживал во Владивостоке, убитого мог знать лично. Тело 55-летнего мужчины нашли в районе поселка Подножье, что подтвердили в УМВД Владивостока. Труп обнаружил 19-летний юноша. По данным источника «КП», подозреваемый хромает, также у него могут быть проблемы с психическим здоровьем.

Ранее мужчину осудили за кражу, а также незаконную перевозку оружия (статьи 222 УК РФ и 158 УК РФ), однако наказание и мера пресечения за преступления неизвестны.

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