Специалисты отловили бездомную собаку, которая искусала школьника в Находке

Собака в клетке. Фото: администрация Находки.

После вопиющего случая нападения стаи бродячих собак на школьника в Находке к делу подключилась мэрия. Специалисты выехали на место и отловили агрессивное животное. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На место, где и произошла стычка, приехала бригада отловщиков МКУ «Сетевое и парковое хозяйство НГО». Тут же сотрудники предприятия обнаружили ту самую будку, которую соорудил владелец соседнего частного дома. Часть собак, кстати, и вовсе спрятались на территории его владений.

Место обитания животных. Фото: администрация Находки.

При помощи специального устройства поймать животное, которое и вцепилось в мальчика, все же удалось. Как оказалось, обидчицей была кормящая самка. Ее и щенков доставили в пункт временного содержания.

Напомним, в четверг, 4 мая, на школьника напали дворовые собаки, обитающие на Всеволода Сибирцева. Мальчик испугался, плакал и весь трясся от шока. Все происходящее попало на видео.

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