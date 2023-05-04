Жители Приморья стали реже занимать деньги у микрокредитных компаний

Статистику привели специалисты Дальневосточного ГУ Центробанка. Фото: Даниил ОПАРИН

В 2022 году микрокредитные организации Приморья заключили около 43 тысяч договоров на общую сумму в 895 миллионов рублей с жителями края. По сравнению с 2021, количество соглашений уменьшилось на 41%, а объем займов сократился на 53%, рассказали в пресс-службе Дальневосточного ГУ Центробанка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В прошлом году 65% от общего количества займов приходилось на долг «до зарплаты» – сроком до 30 дней и на небольшую сумму, количество таких договоров составило 28 тысяч. Средняя сумма краткосрочных кредитов составила 8,6 тысячи рублей.

Как рассказал начальник отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий Мостовой, с 1 июля максимальная ежедневная ставка по краткосрочным кредитам снизится с 1% до 0,8%.

– МКК принимают решение о выдаче займа быстрее и предъявляют меньше требований к заемщику, чем банки. Взять в долг небольшую сумму на незапланированные расходы здесь бывает удобнее. При этом человек должен быть уверен, что сможет вернуть «срочный» заем вовремя. Со своей стороны, регулятор обеспечивает защиту прав клиентов.

В пресс-службе Дальневосточного ГУ Центробанка добавили, что задолженность по основному долгу за год увеличилась на 25% и достигла 546 миллионов, по сравнению с 2021 годом МКК заключили на 2% меньше договоров с бизнесменами – 360.

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