За доблесть и отвагу губернатор Приморья наградил бойцов батальона «Тигр»

Губернатор Приморья отметил, что приморцы гордятся защитниками Отечества. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Накануне Дня Победы губернатор Приморья Олег Кожемяко наградил бойцов добровольческого батальона «Тигр». В торжественном мероприятии участие принял и командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Бойцам «Тигра» вручили краевые награды за воинскую доблесть и отвагу, которую проявили военнослужащие при выполнении специальной военной операции в Донбассе. Губернатор Приморья отметил, что местные гордятся защитниками Отечества.

– Никто из вас не оставил своих позиций, не бросил раненых товарищей. Память павших в бою навсегда останется в наших сердцах. Мы будем делать все, чтобы их семьи не остались без внимания, для этого принимаем соответствующие краевые законы. С гордостью несите знамя морской пехоты, делитесь этим опытом с молодыми ребятами. Спасибо вам за ратный труд.

Глава края добавил, что «Тигр» постоянно улучшает свою материально-техническую базу, оснащение, спецтехнику и оружие.

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