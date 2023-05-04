В Приморье огонь уничтожил 100 квадратных метров здания банка

Пожарные прибыли к горящему банку спустя четыре минуты после сообщения. Фото: telegram-канал @vladivostok001.

В поселке Кировский в Кировском районе загорелось здание банка. О пожаре спасателям сообщили очевидцы, спустя четыре минуты специалисты были на месте. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, когда пожарные прибыли к банку, вокруг шел дым, а огонь охватил здание учреждения. До приезда специалистов пять человек эвакуировались самостоятельно.

Пламя уничтожило около 100 квадратных метров помещения. Из-за пожара никто не погиб и не пострадал, причина возгорания пока неизвестна.

Тушили огонь восемь человек противопожарной службы с помощью трех единиц техники.

Напомним, что минувшей ночью в Арсеньеве произошло возгорание в районе деревообрабатывающего предприятия. Пожар ликвидировали только в 7 утра 4 мая, а прокуратура организовала проверку.

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