Во Владивостоке учитель физкультуры спас школьницу во время эпилептического припадка

Учитель помог девочке до приезда скорой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одной из школ Владивостока учитель физкультуры помог пятикласснице, у которой случился приступ эпилепсии, сообщает PrimaMedia. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эпилептический припадок произошел у девочки прямо во время урока физкультуры. Увидевший все это учитель поспешил помочь школьнице пока не приехали медицинские сотрудники. Действия педагога, который не растерялся в сложной ситуации, помогли устранить приступ.

Это не первый и явно далеко не последний раз, когда владивостокцы помогают попавшим в беду детям. В марте этого года в парке Минного городка под лед замерзшего озера провалились два мальчика. Все это видела жительница приморской столицы Юлия Резанова, которая решила прогуляться со своим сыном. Женщина вытащила ребят на берег. За героический поступок, ее наградили знаком отличия.

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