Городской праздник «МидияСаммит» пройдет во Владивостоке с 6 по 8 мая

За несколько лет концепция праздника расширилась. Фото: предоставлено организаторами.

В субботу, 6 мая, во Владивостоке стартует городской праздник «МидияСаммит». Трехдневная программа включает в себя работу фудкорта локальной еды, гастрономические конкурсы и мастер-классы, выступление 17 популярных дальневосточных музыкальных и танцевальных групп, инсталляции и перфомансы современных художников. Городской праздник пройдет в формате open-air на террасе фудхолла FOODLINER.

«МидияСаммит» проводится во Владивостоке с 2019 года, за это время концепция праздника расширилась – к гастрономии прибавились другие жанры творчества, от музыки до современного визуального и аудиоискусства.

Как рассказала организатор «МидияСаммита», руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева, цель мероприятия – раскрыть культурный код Дальнего Востока через объединение творческих людей в одном времени и пространстве.

Городской праздник пройдет в формате open-air. Фото: предоставлено организаторами.

– Мы собрали самые интересные на наш взгляд коллективы со всего Дальнего Востока и получили музыкальный фестиваль внутри гастрономического. Художники создают здесь арт-объекты по мотивам местных гастрономических традиций, а изображения на выставке видов Дальнего Востока созданы совместно с нейросетями.

Значительную часть площадки мероприятия займет дальневосточный фудкорт, его участниками станут гастростартапы Pacific Russia Food Lab и местные производители. Гости смогут попробовать мидии под разными соусами, камчатский стритфуд в виде лепешек с мясом краба, окономияки с мидиями, морской плов, гребешок из бухты Витязь, хот-дог с креветкой, авторские сыры, березовый тоник и хлеб из русской печи.

С 6 по 8 мая на сцене «МидияСаммита» выступят 17 музыкальных и танцевальных коллективов и саунд-художников. Приглашенными гостями из других регионов Дальнего Востока станут группы «Сезон дождей» (Улан-Удэ), Крем & СОДА (Петропавловск-Камчатский) и UP’рель (Хабаровск). В числе местных исполнителей – группы hehehe, Altum Volta и Blues Lime. Участница шоу «Танцы» на ТНТ Анастасия Дыбина проведет мастер-классы по современной хореографии. Подробное расписание – на сайте фестиваля.

Перед гостями мероприятия выступят 17 коллективов. Фото: предоставлено организаторами.

В рамках работы арт-пространства будет представлен междисциплинарный проект региональных современных художников. Инсталляция «Дальневосточные Венеры» Натали-Кейт Пангилиан (Улан-Удэ) отсылает к картине Боттичелли «Рождение Венеры». Аудиальная инсталляция «Двустворчатые» Антона Попова (Владивосток) ставит целью передать особое звучание створок моллюсков. Художник делал записи во время экспедиций по бухтам приморской столицы.

Юлия Утюгова (Дальнегорск) предлагает гостям фестиваля принять участие в создании коллективного арт-объекта и «вырастить» колонию мидий самостоятельно – из рыболовецкой сети, в технике тафтинга (вязания на сетке).

Значительную часть площадки мероприятия займет дальневосточный фудкорт. Фото: предоставлено организаторами.

На отдельной гастросцене внутри кинотеатра «Океан IMAX» пройдут конкурсы и кулинарные мастер-классы с последующей дегустацией. Там же состоятся гастро-шоу «Народный повар vs Шеф» и «Черный ящик». В рамках первого кулинары-любители будут соревноваться в приготовлении блюд с профессиональным поваром, а на втором шеф-поварам предстоит готовить блюдо из неизвестного им до момента открытия «черного ящика» набора продуктов.

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