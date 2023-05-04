Популярные магазины вернулись во Владивосток под новыми названиями

Новые магазины уже работают на месте ушедших брендов. Фото: Дарья ИЩУК

В популярном торговом центре Владивостока «Калина Молл» распахнули свои двери новые магазины на месте старой сети Inditex. Открыты уже Maag, который стал заменой Zara, а также Dub, который пришел на смену Pull&Bear. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток.

Это первые магазины, которые открылись во Владивостоке. Другие точки пока не готовы принимать приморцев. Закрытым стоит также Ecru, аналог Bershka. Сквозь витрины видно, что там продолжаются работы по размещению новой коллекции.

Людей не так много. Фото: Дарья ИЩУК

Несмотря на схожий ассортимент и примерно одинаковые цены с ушедшими брендами, людей в новых магазинах не так много, как раньше.

Так выглядят новые магазины. Фото: Дарья ИЩУК

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что весной 2022 года, после начала специальной военной операции, Inditex заявил, что уходит из России, вскоре двери магазинов закрылись, в том числе и во Владивостоке. В конце мая стало известно, что бутики ненадолго откроются – для финальной распродажи одежды.

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