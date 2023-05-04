Прокуратура Владивостока восстановила справедливость и увековечила память юнг «огненных рейсов»

Открытие мемориала прошло 4 мая. Фото: Прокуратура Приморского края

Прокуратура Владивостока разобралась с застройщиком, который демонтировал стелу и памятные доски, которые были посвящены подвигам погибших на судах Дальневосточного Морского пароходства в годы Великой Отечественной войны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Стела и памятные доски исчезли с земельного участка в районе дома №23 во время застройки территории. Разобравшаяся в инциденте прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого восстановлена и увековечена память погибших.

Открытие мемориала прошло 4 мая. Первый заместитель прокурора города Ксения Кравченко приняла участие в этом торжественном событии вместе с мэром Константином Шестаковым.

СПРАВКА

В годы войны 25 судов Дальневосточного морского пароходства, а с ними более 400 моряков, в том числе более 50 юнг, погибли от минных взрывов, в схватках с военными кораблями, самолетами и подводными лодками противника.

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