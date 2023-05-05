Воды в домах не будет четыре часа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке пройдут массовые отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ведомства, отключения стартуют в 10 часов. Вода вернется в дома только к 14:00. Причина отключения – производство аварийных ремонтных работ. Холодное водоснабжение отключат в домах по следующим улицам:

Маковского 169, 171, 171а, 175, 177, 191, 193, 199, 201, 203, 205, 207, 187.

Напоминаем, что во Владивостоке стартуют гидравлические испытания. Отопительный сезон закончился еще 3 мая, после этого, по традиции, специалисты проверяют состояние теплосетей и выявляют наиболее слабые места. Первый этап гидравлических испытаний начнется 15 мая. Подробнее в материале.

Старейший в Приморье

От России до Мексики – где употребляют продукцию из нашего края (подробнее)

Эстетика черного золота

Какую технику используют в приморской угольной промышленности (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.