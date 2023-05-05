Из-за пьяной езды приморец лишился автомобиля

Еще в феврале 2023 года сотрудники полиции остановили подозрительный автомобиль марки «Хонда Фит». Фото: Анна СОБОЛЬ

Житель Владивостока лишился автомобиля из-за повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще в феврале 2023 года сотрудники полиции остановили подозрительный автомобиль марки «Хонда Фит» на улице Руднева. За рулем авто находился 33-летний местный житель. Инспекторы ДПС справедливо заметили, что мужчина был пьян. «Дышать в трубочку» он отказался, проходить медицинское освидетельствование – тоже, что уже приравнивается к управлению ТС в состоянии алкогольного опьянения.

На нарушителя составили протокол об административном нарушении – за невыполнение требований. Тут же выяснилось, что у мужчины даже нет водительского удостоверения. На тот момент его уже привлекали к ответственности за «пьяную» езду. Все произошло по такому же сценарию – отказ от медицинской экспертизы на наличие алкоголя в крови. И тогда же его лишили правом управлять ТС на 1,6 года со штрафом в 30 тысяч рублей.

Когда мужчина попался второй раз, наказание его ждало более суровое – следователи завели уголовное дело по факту управления автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. И накануне Первореченский районный суд Владивостока вынес решение – изъять личный автомобиль в доход государства.

В УМВД еще раз напомнили о том, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.

– Не позволяйте друзьям, родственникам и знакомым управлять транспортными средствами, если перед этим они употребляли спиртные напитки. Алкоголь калечит судьбы, жизни. Нельзя относиться к данной проблеме равнодушно.

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