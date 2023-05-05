Губернатор Камчатки встретился с бойцами на передовой и вручил им государственные награды

Звания Героя Донецкой Народной Республики удостоены два военнослужащих. Фото: Правительство Камчатского края

Во время поездки в Донбасс губернатор Камчатки Владимир Солодов встретился с земляками, которые находятся в зоне СВО. С бойцами глава региона обсудил организацию быта и службы на передовой, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Во время визита Владимир Солодов передал военнослужащим партию необходимого оборудование и продукты питания. По словам губернатора, местные власти вместе с предпринимателями и неравнодушными жителями полуострова продолжают помогать бойцам и их семьям.

– Камчатка гордится вами. Со своей стороны заверяю, что мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку, чтобы приблизить победу. Ждем вашего скорейшего возвращения домой.

Во время поездки вместе с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным губернатор Камчатки вручил государственные награды отличившимся в ходе специальной военной операции военнослужащим бригады морской пехоты войск и сил Тихоокеанского флота Восточного военного округа. Звания Героя Донецкой Народной Республики удостоены два военнослужащих, медали «За отвагу», знакам отличия «Георгиевский крест» IV степени и «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени с мечами получили восемь бойцов.

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