В Приморье реконструкцию путепровода федеральной трассы «Уссури» завершат раньше срока

Подробности рассказали в пресс-службе Росавтодора ФКУ ДСД «Дальний Восток». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье в районе Кипарисово реконструкцию путепровода федеральной трассы А-370 «Уссури» планируют завершить досрочно. Об этом рассказали в пресс-службе Росавтодора ФКУ ДСД «Дальний Восток», подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Движение на путепроводе в районе села Кипарисово осуществляется по двум полосам из четырех, ручное регулирование действует в дни сильного транспортного потока, то есть в пятницу и субботу с 13:00 до 20:00 в сторону Уссурийска и в воскресенье в это же время в направлении Владивостока.

В ноябре 2023 года работы планируют завершить на правой стороне искусственного сооружения, что позволит открыть третью полосу для движения. Закончить полную реконструкцию путепровода хотят во втором квартале 2024 года.

В рамках работ по обновлению на участке 687 – 703 километров А-370 «Уссури» возведут две транспортные развязки, столько же мостов и путепровод через железную дорогу. Ввести объект в эксплуатацию хотят в 2025 году.

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