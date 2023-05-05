Во Владивостоке временно изменится схема движения автобус в честь 9 мая

Ограничения продлятся до завершения парада. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке 9 мая частично изменятся маршруты общественного транспорта. Связано это с парадом в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в управлении транспорта администрации, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 7 утра и до завершения парада автобусы, которые едут со стороны Луговой, на «Авангарде» будут поворачивать направо и двигаться в центр по Пушкинской. На «ДВГТУ» транспорт будет разворачиваться и следовать по обратному маршруту.

В этот же промежуток времени автобусы с «Маяка» развернутся на Посьетской и последуют в обратном направлении по Бестужева.

Автобусы, следующие от Первой и Второй Речки в сторону центра и железнодорожного вокзала, будут разворачиваться в районе ТЦ Clover House повернут налево и продолжат движение в обратном направлении по Океанскому проспекту.

В праздничный день временно изменится и маршрут бесплатного экскурсионного шаттла. Автобус будет ездить от остановки «Первая Речка» до Семеновской, развернется в районе Clover House и последует обратно по Океанскому проспекту.

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