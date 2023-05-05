Пожар в многоэтажке взбудоражил жителей Владивостока

Огонь уничтожил 10 квадратных метров жилья. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Квартира в многоэтажном доме сгорела во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы ранним утром пятницы, 5 мая, - в 8:27. Звонивший сообщил о том, что в девятиэтажном доме по улице Адмирала Кузнецова горит квартира. Спустя пять минут на месте уже были первые расчеты пожарных.

Из окон квартиры на шестом этаже валил густой черный дым, вырывалось пламя. Огонь уже успел повредить три балкона на шестом и седьмом этажах, а также одну итз комнат квартиры на шестом этаже. Женщина – владелица жилплощади, успела покинуть помещение еще до серьезного возгорания.

В пресс-службе ведомства отметили, что огонь уничтожил 10 квадратных метров жилья. Погибших и пострадавших нет, причину и нанесенный ущерб теперь предстоит устанавливать специалистам.

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