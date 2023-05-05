Приморцы перешли на турецкие и корейские сериалы

«Постучись в мою дверь».

Эксперты онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС проанализировали, как изменились кинопредпочтения у жителей Приморского края с апреля 2022 года по апрель 2023 года, и рассказали о самых популярных видах зарубежного контента в онлайн-кинотеатрах.

Среди зарубежных сериалов наибольшей популярностью у приморцев пользуются турецкие, индийские, корейские, латиноамериканские и китайские. Такой тренд зрительского спроса связан с расширением списка предлагаемых новинок зарубежных рынков: по данным экспертов отрасли, после ухода голливудского контента россияне стали активнее интересоваться предложениями других киноиндустрий. Однако драйвером смотрения и интереса среди пользователей KION остается контент собственного производства.

В сравнении с прошлым годом интерес к турецким фильмам и сериалам вырос на 37%. Такая тенденция связана с общим интересом к национальным кинокартинам и постоянным обновлением библиотеки онлайн-кинотеатра KION.

В пятерку самых популярных турецких картин в Приморье вошли «Барбароссы: Меч Средиземноморья», «Постучись в мою дверь», «Черная Любовь», «Султан моего сердца» и «Номер 309». Среди корейских фильмов и сериалов приморцы чаще всего смотрели «Историю девятихвостого лиса», «Мастер Меча», «Призрачный доктор», «Демон» и «Отель «Дель Луна».

– Благодаря международному кинофестивалю стран АТР «Меридианы Тихого», приморские зрители давно открыли для себя прекрасные фильмы стран Азии и Латинской Америки. Но в этом году мы отметили растущий тренд на просмотр турецкого, индийского, корейского, латиноамериканского и китайского контента. При этом оригинальные фильмы и сериалы KION остаются лидерами по просмотрам, а новые продукты онлайн-кинотеатр выпускает каждый месяц. Так, уже сейчас можно посмотреть все серии хитового драмеди с Любовью Аксеновой «Почка-2». Также в мае зрители увидят новинки, среди которых комедия «Отчаянная невеста» и драматический триллер с Анной Ардовой «Спасти единственного сына, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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