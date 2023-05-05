73% котельных Примтеплоэнерго завершили отопительный сезон

Фото: предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

На 435 котельных Примтеплоэнерго, что составляет 73% от общего числа, завершен отопительный сезон.

Как сообщил главный инженер Примтеплоэнерго Вячеслав Бабич, в связи с установившимися устойчивыми температурами наружного воздуха выше +8 градусов, теплоснабжение прекращено в Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Ханкайском, Черниговском, Спасском, Кировском муниципальных районах, Октябрьском, Пограничном, Хорольском муниципальных округах, Артемовском, Владивостокском, Лесозаводском, Дальнереченском и Находкинском городских округах в соответствии с распоряжениями глав территорий.

В период с 5 по 15 мая отопительный период планируется завершить в Дальнегорском, Партизанском городских округах, Красноармейском, Кавалеровском, Лазовском, Яковлевском, Шкотовском муниципальных районах и Анучинском муниципальном округе. Прекращение теплоснабжения будет произведено после издания соответствующих распоряжений глав муниципальных образований при установке среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов в течении пяти дней.

Как отметил главный инженер Примтеплоэнерго, сразу после окончания отопительного периода предприятие входит в активную фазу подготовки объектов теплоснабжения к следующему осенне-зимнему сезону, проводит гидравлические испытания котельного оборудования и тепловых сетей, приступает к реализации ремонтной программы предприятия.

– В рамках ремонтной программы в этом году планируем заменить 38 километров тепловых сетей, свыше 10 километров сетей будут проложены из современного предизолированного материала изопрофлекса, который не подвержен коррозии и служит более 50 лет. Также устанавливаем новое котельное и вспомогательное оборудование: порядка 24 котлов, 156 насосов, 53 единицы тягодутьевого оборудования, 32 теплообменника, свыше шести тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры, – рассказал Вячеслав Бабич.

– Из-за ежегодного увеличения срока эксплуатации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, к каждому отопительному периоду мы проводим максимально тщательную подготовку объектов теплоснабжения предприятия, чтобы обеспечить бесперебойное прохождение отопительного периода и предоставить качественные услуги жителям края, – уточнил главный инженер Примтеплоэнерго.

Напомним, что предприятие оказывает услуги теплоснабжения на территории 33 муниципальных образований Приморья, эксплуатируя 598 котельных, 2312 километров тепловых сетей.

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