Во время короткой рабочей недели в Приморье ожидается теплая и спокойная погода

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам синоптиков Примгидромета, следующая рабочая неделя в крае ожидается спокойной. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились специалисты, в среду и четверг, 10 и 11 мая, в Приморье ворвется гребень антициклона, который принесет с собой тепло. Минимальная температура воздуха будет в пределах 0…+8°C, на северо-востоке ожидается небольшой мороз, максимальная составит от +13°C на севере и до +20°C на юге.

В пятницу, 12 мая, на погоду в крае повлияет китайский циклон. Осадки в этот день не предвидятся, а в континентальных районах столбики термометров поднимутся вверх.

Во Владивостоке все это время дожди не ожидаются. Ночью температура воздуха достигнет +6…+9°C, днем поднимется до +14…+19°C.

Напомним, что главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова рассказала о погоде на предстоящие майские выходные.

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