Во Владивостоке устроили «облаву» на похитителей японских автомобилей

Нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке сотрудники местного ЛУ МВД России на транспорте задержали приморцев, похищавших ввезенные из Японии автомобили. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, местный предприниматель купил два автомобиля Toyota через аукционы для заказчиков. После того, как машины пришли в столицу Приморья, бизнесмен должен был отправить их в Магадан. Однако после таможенного оформления иномарки по поддельным документам получили другие люди. В итоге собственники потеряли свыше трех миллионов рублей.

Уголовное дело завели по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Двум приморцам, которые обманули заказчиков, грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Нарушителей задержали, а купленные на аукционах машины отправили на специальные стоянки в Костроме и Владивостоке. Расследование дела продолжается.

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