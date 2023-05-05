Во Владивостоке был побит температурный рекорд 1991 года

В городе было по-летнему тепло.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Синоптики «Примгидрометцентра» рассказали о том, что жара в четверг, 4 мая, была такой сильной, что даже побила исторический максимум температуры для этой даты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
– Во Владивостоке вчера было солнечно и по-летнему жарко, +25 °C, в пригороде до +28 °C. Рекорд температуры, удерживающийся с 1991 года, оказался перекрытым на 4,7 °C, – отметили специалисты портала.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что впереди – длинные выходные и праздничный день 9 Мая. Главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова рассказала, какая погода ждет приморцев в эти дни. Синоптическая обстановка будет неустойчивой. Температурный фон в эти выходные дни будет держаться в пределах от 0 до 9 градусов тепла. Дневные температуры ожидаются от 12 до 22 градусов со знаком плюс.
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