Во Владивостоке был побит температурный рекорд 1991 года

В городе было по-летнему тепло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики «Примгидрометцентра» рассказали о том, что жара в четверг, 4 мая, была такой сильной, что даже побила исторический максимум температуры для этой даты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Во Владивостоке вчера было солнечно и по-летнему жарко, +25 °C, в пригороде до +28 °C. Рекорд температуры, удерживающийся с 1991 года, оказался перекрытым на 4,7 °C, – отметили специалисты портала.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что впереди – длинные выходные и праздничный день 9 Мая. Главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова рассказала, какая погода ждет приморцев в эти дни. Синоптическая обстановка будет неустойчивой. Температурный фон в эти выходные дни будет держаться в пределах от 0 до 9 градусов тепла. Дневные температуры ожидаются от 12 до 22 градусов со знаком плюс.

Черное золото

История одного из системообразующих предприятий Приморья (подробнее)

Как работает багажная лента

Каков он – приморский аэропорт? И что внутри? (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.