В Приморье почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Исааку Шимоновичу в этом году исполнится 100 лет. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко почтил память погибших в Великой Отечественной войне. Он возложил цветы к Вечному огню. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Открыл мероприятие ветеран войны Исаак Ланцман, которому в этом году исполнится 100 лет. Он прочитал стихи о том, что наша задача – не забывать о тех, кто погиб за Родину.

– Я прошу вас: помните всех тех, кто свою жизнь за победу отдал. Помните. У них тоже была мечта, была семья, была мать… Их нельзя забывать, – отметил Ланцман.

Дань уважения погибшим отдали также представители ТОФ, Законодательного Собрания Приморья, администрации и Думы Владивостока, силовых структур, ветераны, курсанты и юнармейцы.

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