В Приморье полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве охранника пляжа

Приморец был ранее судим. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники приморской полиции задержали 60-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего товарища, работавшего охранником на территории пляжа. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина скрывался в заброшенном бараке в Надеждинском районе. До этого он убил 55-летнего жителя Владивостока. Предполагается, что они вместе выпивали, а после поссорились и произошла потасовка. Труп обнаружил 19-летний парень в районе поселка Подножье. Он и сообщил о страшной находке в полицию.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что приморец был ранее судим по 222 статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», а также по 158 статье – «Кража».

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