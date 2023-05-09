Александр Ролик: «Низкий поклон всем российским солдатам за ратный подвиг и верность Отчизне»

Александр Ролик пожелал приморцам мирного неба над головой. Фото: zspk.gov.ru.

День Великой Победы стал символом беспримерного народного подвига и национальной гордости. Сколько бы лет не отделяло нас от счастливого мая 1945 года, память о мужестве и героизме, трудовой доблести и силе духа тех, кто на фронте и в тылу приближал окончание самой страшной войны двадцатого столетия, живет в наших сердцах.

Слишком хорошо знаем мы цену мира и свободы, завоеванных нашими отцами и прадедами для многих народов и стран. Поэтому особенно горько сознавать, что фашизм вновь поднял голову, а попытки переписать историю поставили мир на грань очередного страшного противостояния.

Как и много лет назад неоценимый вклад в борьбу за безопасность нашей Родины и защиту жителей новых российских территорий сегодня вносят наши земляки – участники специальной военной операции. Противостоять агрессии и искоренить нацизм во всех его проявлениях – дело чести для внуков и правнуков поколения победителей. Низкий поклон всем российским солдатам за ратный подвиг и верность Отчизне!

От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края поздравляю вас с самым дорогим для каждого россиянина праздником! От всей души желаю всем здоровья, семейного благополучия, терпения и стойкости, мира и надежды!

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